أدى طلاب وطالبات مدارس جدة ورابغ وخليص اليوم (الأحد) أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وسط استعدادات متكاملة في المدارس وبمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع والقيادات التعليمية في الإدارة ومكاتب تعليم البنين والبنات.

وكان الزارع قد قام صباح اليوم بجولة على عدد من المدارس، تابع خلالها انطلاقة الاختبارات وآلية أعمال الرصد والتدقيق وإدخال الدرجات، إضافة للدعم الفني، مثمناً جهود إدارات المدارس بنين وبنات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية لتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات، مؤكداً أن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين - بنات) سيكونون متواجدين طوال فترة الاختبارات ميدانياً، لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان، راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق في أداء اختباراتهم.

وطمأن الزارع أولياء الأمور على انطلاقة الاختبارات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت مبكراً لتهيئة المدارس واستكمال جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، إضافة للعديد من الخدمات التي تقدمها الإدارات ذات العلاقة ومنها خدمة الهاتف الإرشادي الذي تقدمه إدارة التوجيه الطلابي، والتوعية والتثقيف الصحي الذي تقدمه إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

من جهة أخرى، قام مساعدو مدير عام تعليم جدة بنين وبنات بجولات ميدانية على المدارس لمتابعة انطلاق الاختبارات فيما تواجد المشرفون والمشرفات في المدارس لتقديم الدعم اللازم لزملائهم وزميلاتهم في المدارس.