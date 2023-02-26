تنفيذاً لما أعلنته السعودية في منتصف شهر ربيع الأول 1444، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، حضر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم (الأحد)، مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا، وذلك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.

يأتي ذلك فيما استعرض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أمس، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة بالعاصمة (كييف)، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، له ولحكومة وشعب أوكرانيا، فيما حمله الرئيس الأوكراني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولحكومة وشعب السعودية.

وقال الرئيس الأوكراني: «نشكر السعودية على دعم السلام في أوكرانيا وسيادته».

من جهته، جدد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وأضاف: «السعودية حريصة على إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية سلميا، ومستمرون مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة، ونعمل مع أصدقائنا في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديا ونبحث مع الجانب الأوكراني فرص استمرار التعاون الاستثماري».

حلول سياسية للأزمة

ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أمس، خلال لقائه بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وذلك على هامش زيارته الرسمية لأوكرانيا، مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض وزير الخارجية، أمس، خلال لقائه بمدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، في مقر الرئاسة في العاصمة (كييف)، جهود السعودية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا وشعبها الصديق بهدف التخفيف من آثار الأزمة.

وتطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مساعدات ومشتقات نفطية

تتضمن اتفاقية ومذكرة التفاهم بين المملكة وأوكرانيا برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، حيث وقع على الاتفاقية المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ونائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا اوليكساندر كوبراكو.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من حكومة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا، حيث وقع على المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو.

ويعكس التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم حرص حكومة السعودية على دعم أوكرانيا وشعبها الصديق في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.