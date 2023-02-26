أوضح مدير عام التعليم بجازان ملهي بن حسن عقدي أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444 سجلت انتظام 160296 طالبا وطالبة في مدارسهم في أول أيام اختباراتهم.

وأكد اكتمال الخطط والجاهزية في المدارس التابعة كافة، وفق خطة الإدارة العامة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تم البدء بتنفيذها منذ الأسبوع الحادي عشر عبر استكمال المناهج، وعقد الاختبارات الشفهية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للاطلاع على احتياجات تلك المدارس وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها، مشددا على ضرورة التزام تلك المدارس وتقيدها بالتعليمات والأدلة المنظمة لسير الاختبارات وفق المستجدات.

وأبان عقدي أنه من منطلق حرص الإدارة العامة على ضمان سير عملية الاختبارات وسط بيئة تربوية متميزة تم إعداد خطة للزيارات الإشرافية للوقوف على سير هذه الاختبارات في مختلف المدارس، تتضمن تنفيذ 2016 زيارة إشرافية للمدارس من قبل القيادات الإشرافية ومشرفي إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم التابعة، تشمل تنفيذ 986 زيارة إشرافية في مدارس البنين، و1030 زيارة إشرافية في مدارس البنات.