قدَّم فريق الصقور السعودية، أمس، عروضاً جوية في سماء دولة الكويت، وذلك خلال مشاركته مع طائرات القوة الجوية الكويتية بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الكويت الـ62.

واستعرض فريق الصقور المكوَّن من 7 طائرات مهاراته في سماء الكويت بعروض مبهرة أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين، وشكلوا لوحات فنية واشتملت على السيفين والنخلة شعار المملكة العربية السعودية وألوان علم دولة الكويت، التي جسَّدت عمق العلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

ويستمر فريق الصقور السعودية الجوية مع طائرات القوة الجوية الكويتية في تقديم عروضهما، اليوم، بهذه المناسبة الوطنية التي تشهدها دولة الكويت.