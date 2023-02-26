دعا رئيس شركة الأحلام للسياحة البحرية الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، إلى تأسيس شركة، برعاية وزارة السياحة، تجمع المتخصصين في مجال سياحة الإيواء وتنظيم الرحلات والسياحة البيئية والبرية والبحرية والتراثية، وتتولى الشركة تسويق هذه الوجهات للسياح داخل المملكة على أن تكون متخصصة فقط بتسويق منتجات السياحة الداخلية.

وعزا عبدالله بن سعود بن محمد ذلك إلى ترامي أطراف المملكة وتنوع مناطقها ومنتجاتها السياحية. وأضاف: حتى هذه اللحظة لا توجد شركة سعودية متمكنة ومختصة بترويج وتسويق الوجهات السياحية الموجودة في المملكة، ما سبب فجوة كبيرة بين الطلب الكبير للسياحة والعرض القليل، مشيرا إلى أن الخلل ليس في المنتج بل في ضعف التسويق.

وقال الأمير عبدالله بن سعود بن محمد إنه قدم لوزارة السياحة مقترحا بهذا الشأن قبل مدة طويلة، ويأمل أن يرى المقترح النور قريبا لتعم فائدة تسويق كل منتجات السياحة المحلية تماشيا مع توجه الدولة ورؤية 2030، ما سينعكس على مضاعفة منتجات السياحة السعودية وزيادة أعداد السياح، خصوصا بعد الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للقطاع السياحي الداخلي، لاسيما البيئي الذي يعتبر من أهم وأكبر الأنماط السياحية في المملكة.