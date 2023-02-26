تزامنا مع انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني اليوم (الأحد).. حذرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء مقدمي الخدمة الكهربائية من فصل الخدمة عن المستهلك السكني لعدم السداد خلال فترة اختبارات مدارس التعليم العام.

وأكدت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها حددت فيها الأوقات والحالات التي يحظر فصل التيار الكهربائي لعدم السداد عن المستهلك السكني ومن بينها فترة اختبارات مدارس التعليم العام.

يذكر أن الاختبارات التي انطلقت اليوم تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات السعودية.