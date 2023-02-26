أكد محافظ محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أن يوم التأسيس مصدر اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة، يستعيد فيه الشعب السعودي بطولات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى ـ رحمه الله ـ، كما يستحضرون بشعور يملأه الفخر والامتنان النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وِفْق رؤية طموحة وملهمة كان أحد مستهدفاتها إبراز العمق التاريخي للمملكة، وترسيخه في النفوس لتظل ذكرى يوم التأسيس مصدر فخر لأجيال هذا الوطن الشامخ.وأضاف، أن الاحتفاء استذكار للنعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد، وترسيخٌ لعُمق هذه الدولة لدى الأجيال، ويظلّ تاريخاً عظيماً لأبناء الشعب السعودي، وتخليداً لماضٍ عريق وضع لبناته الأولى الإمام محمد بن سعود لهذه الدولة المباركة التي قامت قبل ثلاثة قرون على التوحيد والسنة ونصرة الدين، وامتد تاريخها الأصيل على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيّب الله ثراه - ونشر الأمن في الجزيرة العربية، ليغدو مستقبلاً لدولة عظيمة.