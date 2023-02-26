تنتهي الأربعاء القادم، المهلة المحددة التصحيحية لإسقاط لوحات المركبات التالفة والمهملة مجاناً، دون أية التزامات مالية، التي لا تزال موجودة على سجلات المواطنين والمقيمين، والتي استمرت لمدة عام كامل؛ بهدف تصحيح أوضاع هذه المركبات.ولا تزال منصة «أبشر» تستقبل طلبات الراغبين من المواطنين والمقيمين لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة، ويتم الدخول على الخدمة في منصة «أبشر»، ثم استعراض المراكز المعتمدة وبعدها التوجه إلى المركز وتسليم المركبة واللوحات ومن ثم إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوال المالك. وتسهم هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد على الملاك وعدم وجود الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة لإتمام إجراءات الإسقاط، علاوة على معالجة التشوه البصري، الذي تسببه المركبات التالفة والمهملة داخل الأحياء السكنية، في مناطق ومحافظات المملكة وتعزيز جودة الحياة للسكان.