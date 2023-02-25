أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي أحد مخرجات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل (جاهزية)، وذلك خلال الفترة من 17 – 31 مايو 2023.

وتهدف الاختبارات، التي ستطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، إلى قياس ودعم تحسين تحصيل طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم لنواتج التعلم في البرنامج، ومساعدة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على معرفة مدى جودة مخرجاتها وفرص التحسين فيها، دون أن يؤثر على نجاح أو رسوب الطلاب.

وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل 3 سنوات.

وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصاً جامعياً هي: المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي.