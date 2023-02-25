بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشيخ نواف الصباح، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.