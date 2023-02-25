أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 7/25 حتى 1444/8/2 الموافق من 16 - 2023/2/22 عن ضبط 16,105 مخالفين، منهم 9551 مخالفاً لنظام الإقامة، و3977 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2577 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 393 شخصاً، 36% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 37 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

أما من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 22,745 وافداً مخالفاً، منهم 19,857 رجلاً، و2888 امرأة، في حين تمت إحالة 15,144 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1653 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8962 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.