تميزت العلاقات السعودية الكويتية عن غيرها من العلاقات بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق؛ لما تمثله دولة الكويت من مكانة خاصة لدى خادم الحرمين وولي العهد الأمين، وهو ما تعكسه الزيارات الرفيعة التي قاما بها لدولة الكويت.

إن المملكة حكومةً وشعباً تشارك الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ62؛ لتؤكد عمق الارتباط الاجتماعي الممتد منذ القدم بين شعبي البلدين، إذ إن العلاقات بين السعودية والكويت تتسم بالأخوّة وعدد من القواسم المشتركة التي عززت استمرار التوافق والتطابق في عدد من الموضوعات التنموية.

كما ارتبطت المملكة والكويت بعلاقات أخوّية وتاريخية راسخة، عززت الارتباط الوثيق بين قيادة وشعبي البلدين، وساهمت كذلك في تنمية البلدين.

وترتبط السعودية والكويت بعلاقات خاصة ومميزة، على الصعيدين الرسمي والشعبي، فالتاريخ يعود بهذه العلاقات إلى ماضٍ بعيد يتجسد في روح الأخوّة والتعاون، وعزز مجلس التنسيق السعودي الكويتي العلاقة الوثيقة، وذلك عبر العمل المشترك والتكامل في الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والثقافية.

كما عزز مجلس التنسيق السعودي الكويتي أيضاً التعاون والتنسيق الدفاعي والأمني القائم بينهما امتداداً للتعاضد والتآزر السابق بين البلدين، إذ إنه في ظل التاريخ الراسخ بين المملكة والكويت سعى مجلس التنسيق السعودي الكويتي إلى تعزيز مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.