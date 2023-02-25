دراجو نادي ملاك هارلي جدة يشاركون في مسيرة يوم التأسيس

شارك نحو 140 دراجا من من مُلاك هارلي ديفيدسون بجدة شابتر، الاحتفاء بيوم التأسيس، ضمن مسيرة للدراجات النارية، قطعوا خلالها أكثر من 20 كيلومتراً، انطلقت من أبحر الشمالية إلى نادي اليخوت ومن ثم إلى شاطئ البروميناد، وسط متابعة أمنية وتنظيم الجهات المختصة لسلامة الدراجين.

وتأتي هذه المشاركة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يبديها مُلاك هارلي بجدة شابتر كمحبين وهواة للدراجات النارية.

وقال رئيس فريق جدة شابتر - نادي ملاك هارلي بجدة الكابتن عبدالعزيز الباتل، إن مشاركة الوطن في يوم التأسيس أمر مهم بالنسبة لنا، ونعتز بها لما تمثله من أرث وعمق تاريخي لوطننا الغالي. والمشاركة واجب وطني وتعبير بسيط من نادي ملاك هارلي بجدة لوطننا.