قبضت شرطة منطقة الرياض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، ويجري القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.