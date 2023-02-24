الرياض: القبض على 6 أشخاص لاعتدائهم بالطعن والضرب على شخصين أخبار الجمعة 24 فبراير 2023 16:38 «عكاظ» (جدة) 155 مشاهدة المعتدون بعد القبض عليهم (الأمن العام) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت شرطة منطقة الرياض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، ويجري القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.< Previous PageNext Page > شرطة منطقة الرياض القبلض على 6 أشخاص اعتداء بالضرب والطعن على شخصين مكافحة جرائم المعلوماتية