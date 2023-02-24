تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، حفل تخرج 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في الدورة التأهيلية الأولى للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وتلقى الخريجون تعليمهم وتدريبهم خلال مدة التدريب في شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهماتهم الأمنية في الحرمين الشريفين على الوجه الأكمل، والإسهام مع زملائهم في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.