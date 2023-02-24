أشاد الوفد الرسمي لوكالة شينخوا الإعلامية الصينية بالأداء المهني لصحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت» وتغطياتهما الواسعة والمميزة على الصعيدين الدولي والمحلي، وذلك خلال زيارته المقر الرئيسي لمؤسسة «عكاظ» بجدة، أمس (الخميس)، إذ كان في استقبالهم المدير العام لمؤسسة «عكاظ» الزميل عبدالله الحسون، ومدير التحرير في «عكاظ» الزميل خالد صائم الدهر، ومسؤول التحرير في صحيفة «سعودي جازيت» الزميل أنس اليوسف، وعدد من قيادات الصحيفة ومديري الأقسام التحريرية والفنية في الصحفيتين.

وناقش اللقاء سبل التعاون الإعلامي بين الجانبين في مختلف المجالات، والدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في الوقت الراهن، وتأثير التقدم التكنولوجي الرقمي في نقل الأخبار والمعلومات محلياً ودولياً.

وجال وفد الوكالة الصينية على الأقسام المختلفة للصحيفتين ومركز المعلومات، وتعرّفوا على آليات الأداء الرقمي والورقي. وفي نهاية الزيارة تبودلت الهدايا التذكارية، متطلعاً الوفد الصيني إلى إتمام التعاون الإعلامي بين الجانبين خلال الفترة القريبة القادمة.