التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانقير خان، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.وبحث اللقاء التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والإغاثية وسبل تقديم المساعدات في مناطق النزاع لمنع وقوع المجتمعات الهشة رهائن للإرهاب.ونوّه جهانقير خان بتسليط منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الضوء على القضايا الإنسانية الرئيسية وتبني أفضل الممارسات لتقديم المساعدات للفئات المتضررة في العالم.