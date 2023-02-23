وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية العامة للدفاع المدني إلى الرياض قادمًا من جمهورية تركيا بعد أن أنهى أعماله ومهماته؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من زلزال سورية وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمتابعة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حيث كان في استقبالهم مدير عام الدفاع المدني المكلَّف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز.

وكان الفريق السعودي بدأ أعماله بالاجتماع والتنسيق مع المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (INSARAG) والسلطات المحلية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) لتحديد المواقع التي سيباشر فيها الفريق مهمات البحث والإنقاذ وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية، إضافة إلى تجهيز فريق التقييم مقر المعسكر وتقديم الدعم والخدمات اللوجستية طوال فترة وجوده في الجمهورية التركية.

ونفَّذ فريق البحث والإنقاذ السعودي مهمات الإنقاذ والبحث عن الناجين في (47) موقعًا في (3) مدن تركية، هي (غازي عنتاب، وأنطاكيا، وكهرمان مرعش) باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات على مدار الساعة.

يذكر أن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لا يزال على أرض الميدان في سورية وتركيا يقدم خدماته الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الزلزال، ويعمل حاليًّا على متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الإغاثية هناك، المخصصة للمنكوبين المتضررين؛ بهدف التخفيف من معاناتهم.