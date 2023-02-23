شارك نحو 3 آلاف طفل بتجربة ركوب الهجن خلال فعالية «ركايب التأسيس» التي أقامها الاتحاد السعودي للهجن في صحارى مول احتفالا بيوم التأسيس واحتفاء بدور الهجن التاريخي والعريق في تراث الوطن، حيث توافد آلاف الأطفال مع عوائلهم لالتقاط الصور لتجربة ركوب الهجن.يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن يحرص على المبادرات الاجتماعية وبالذات التي تهتم بتعليم النشء رياضة ركوب الهجن التي تعتبر الرياضة الأهم في تاريخ بلادنا الحبيبة.