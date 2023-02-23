رفع محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين، بذكرى «يوم التأسيس».

وقال محافظ جدة في كلمةٍ بهذه المناسبة: «إن يوم التأسيس، مصدر اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة، نستعيد فيه بطولات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى ـرحمه الله ـ، كما نستحضر بشعور يملأه الفخر والامتنان النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وِفْق رؤية طموحة وملهمة كان أحد مستهدفاتها إبراز العمق التاريخي للمملكة، وترسيخه في النفوس لتظل ذكرى يوم التأسيس مصدر فخر لأجيال هذا الوطن الشامخ».