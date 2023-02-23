بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس جمهورية غويانا الدكتور محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسلطان بروناي دار السلام ورئيس جمهورية غويانا، ولحكومتي وشعبي بروناي دار السلام وجمهورية غويانا الشقيقين، اطراد التقدم والازدهار.