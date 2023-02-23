رفع أمير الفوج الثامن والثلاثون بالحرس الوطني في نجران راكان بن سعود بن محمد الفرحان الأيداء، باسمه ونيابة عن ضباط وأفراد الفوج الثامن والثلاثين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يُعد ذكرى وطنية يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثة قرون نستحضر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن شامخ.

وأضاف الأيداء أن الاحتفاء هو استذكار النعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد، وهو في الواقع ترسيخٌ لعُمق هذه الدولة لدى الأجيال، ويظلّ تاريخًا عظيمًا لجميع أبناء الشعب السعودي، وتخليداً لماضٍ عريق وضع لبناته الأولى الإمام محمد بن سعود لهذه الدولة المباركة التي قامت قبل ثلاثة قرون على التوحيد والسنة ونصرة الدين، وامتد تاريخها الأصيل على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه- ونشر الأمن في الجزيرة العربية، ليغدو مستقبلا لدولة عظيمة استمرت بفضل الله ومن خلال عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها -رحمهم الله- الذين أسهموا في مراحل بناء الدولة ونموها الحضاري المتنامي تقدماً وازدهاراً، تدرّجت فيه وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحتل مرتبة الدولة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات وعلى اختلافها وذات تأثير عالمي في المجال السياسي والاقتصادي على مستوى العالم قاطبة.

واستكمالاً لخطط التنمية، نشهد اليوم بفخر واعتزاز مسيرة رؤية المملكة 2030 التي تعد مرحلة من مراحل التاريخ السعودي المعاصر، وتجمع بين أصالة وعراقة الماضي وآمال المستقبل، وتكتب تاريخًا جديدًا ومتميزًا للمملكة من التطوير والنهضة والعمل الجاد المتميز.

كما رفع الأيداء تهنئته لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، معرباً عن فخره واعتزازه بالدعم اللا محدود، حيث يأتي هذا الاهتمام انعكاساً لحرص القيادة على تضافر الجهود والأعمال لتصبح قطاعات الحرس الوطني رائدة في كافة المجالات. وتابع: «أدعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وأن يمن علينا باليسر والبركات».