من دواعي سروري البالغ أن نحتفل معاً هذا العام بعيد الميلاد الثالث والستين لجلالة الإمبراطور، وأغتنم هذه الفرصة لأهنئ أصدقاءنا السعوديين بمناسبة يوم التأسيس السعودي.منذ العام الماضي، واصلت القنصلية العامة أنشطتها المختلفة لتعريف سكان جدة بشكل أكبر باليابان، مثل تنظيم مسابقة الخطابة باللغة اليابانية للمرة الأولى بجدة واختبارات الكفاءة في اللغة اليابانية (JLPT) والترويج لثقافة البوب اليابانية وتخطيطها لتنظيم مهرجان ثقافي ياباني لمدة 4 أيام في الفترة من 1 إلى 4 مارس بالتعاون مع حي جميل في جدة، إذ يُتيح الفرصة للمهتمين باليابان وثقافتها للاستمتاع بمجموعة واسعة من المكونات الثقافية اليابانية كالأفلام ومراسم تقديم الشاي والموسيقى والطعام الياباني خلال المهرجان. جدة هي ثاني أكبر مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية، ومن المهم للغاية بالنسبة للعلاقة بين اليابان والمملكة العربية السعودية، أن تنشط فيها العديد من الشركات اليابانية. وفي الفترة الأخيرة وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة أقمنا محاضرة عن المدن الذكية للتعريف بالخبرات الكبيرة للشركات اليابانية في هذا المجال. إن الشركات اليابانية تعمل على توسيع أنشطتها في مجالات متعددة مثل الطاقة الشمسية، ومرافق المياه والصرف الصحي، وقطاع الترفيه، وستواصل قنصليتنا العامة بجدة دعم هذه الأنشطة، وسنبذل قُصارى جهدنا لتعزيز العلاقات بين اليابان والمملكة العربية السعودية، بدعم من الحكومة السعودية ومجتمع الأعمال بجدة، إضافة الى مجموعة واسعة من الأشخاص في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافة والفنون. وأخيراً، بصفتي أول مندوب لليابان لدى منظمة التعاون الإسلامي سأستمر في العمل لتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية واليابان.* قنصل اليابانالسيد إيزورو شيمورا