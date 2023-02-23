أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الدولة السعودية المباركة واجهت مختلف التحديات، وتجاوزت جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هما الأساس الذي يجسّد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً. وقال الملك سلمان، عبر حسابه في «تويتر» بمناسبة ذكرى يوم التأسيس: «نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م - 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً». من جانب آخر، هنأ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.كما هنأ الملك محمد السادس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وقال، في برقية بعثها لولي العهد: «أتوجه إلى سموكم بأحر التهاني والتبريكات، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على المملكة العربية السعودية بمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة».الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بذكرى التأسيس