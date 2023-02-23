انطلقت أمس (الأربعاء) المسرحية الشعرية «معلقاتنا امتداد أمجاد»، احتفاء بيوم التأسيس، في عمل فني غير مسبوق، بتنظيم من هيئة المسرح، وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة. وتستلهم المسرحية تراث الجزيرة العربية بوصفه امتداداً للحضارة والحياة التي انبعثت فشيّدت الدولة السعودية قبل 3 قرون، ويجاري 10 شعراء معاصرين المعلقات العشر الشهيرة في التراث العربي، وتسرد قصصهم تأسيس الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة الثانية، وصولاً لتوحيد المملكة.وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، أن المسرحية تجسد رؤية وجهود أئمة وملوك المملكة منذ التأسيس قبل 3 قرون، ووفاء شعب، وازدهار وطن وتعرّف بالإرث العريق، حيث تخلد الأمجاد في سجلات الذاكرة والتاريخ.ويشارك في مسرحية «معلقاتنا امتداد أمجاد» مجموعة من الفنانين وأتاحت هيئة المسرح والفنون الأدائية شراء تذاكر المسرحية إلكترونياً عبر موقع (تكت مكس)، بشراكة مع هيئة بوابة الدرعية.