أقام سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية السيد فوميو إيواي، في مقر إقامته في الرياض، حفل استقبال بمناسبة ذكرى ميلاد الإمبراطور، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، كما شهد الحفل لفيف من أصحاب السمو والمعالي وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وضيوف من الجهات الحكومية والخاصة. وفي بداية الحفل، ألقى السفير فوميو إيواي كلمة استهلها بالتعبير عن سعادته بهذه المناسبة تزامناً مع ليلة يوم التأسيس، وقال: «نشهد جميعنا المتغيرات في السعودية ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وهناك خصائص الاحترام والتقدير بين العائلة المالكة السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية».وفي سياق متصل، أثنى السفير الياباني على الجهود الجبارة التي يبذلها الطرفان لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030، من بينها الزيارات الرسمية الوزارية المتبادلة بين الطرفين خلال العام 2022 والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وسلط الضوء على زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى اليابان ومشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في الاجتماع الوزاري السادس للرؤية السعودية اليابانية 2030 الذي عقد في اليابان في شهر نوفمبر الماضي. كما تطرق السفير للزيارة الرسمية التي قام بها وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد ياسوتوشي نيشيمورا إلى المملكة في ديسمبر المنصرم. وشدد السفير في كلمته على أهمية الزيارات رفيعة المستوى، وقال: «تمثل هذه الزيارات فرصاً ذهبية لتعزيز العلاقات بين حكومتي البلدين وتطوير قطاع الأعمال، إذ تم خلالها توقيع 15 مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين». وأعرب السفير عن سعادته بافتتاح مكاتب جديدة لثالث شركات يابانية في المملكة في العام 2022، وهي شركة أستيالس فارما، وشركة تريند مايكرو، وشركة سيسميكس، وافتتاح مصنع جديد لشركة صناعات دايكن في روضة سدير. وأكد السيد إيواي للحضور أنه خلال العامين الماضيين تشرف بزيارة كل مناطق المملكة، وشهد تنفيذ برامج ومشاريع عديدة في إطار الرؤية السعودية 2030. وفي ختام كلمته، قال: «نتطلع إلى العمل لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، نحن معاً بشكل أوطد، لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل».