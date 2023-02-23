أنشأت منظمة السياحة الوطنية اليابانية مكتباً لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة في العام 2021 كجزء من الجهود الإستراتيجية لتحقيق أهداف الحكومة اليابانية المتمثل في استقبال 60 مليون زائر دولي لليابان بحلول عام 2030. منذ ذلك الوقت احتل الشرق الأوسط لدى المنظمة أولوية مهمة لأهميته في تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل السياحي مع اليابان.«تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً مهمةً للسياحة الخارجية بالنسبة لنا. حيث زار أكثر من 11,000 مواطن سعودي اليابان في العام 2019، وكانت هذه الأعداد هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقمنا بالعديد من الأنشطة الترويجية في المملكة العربية السعودية، وكانت العودة السريعة والطلب القوي على السفر إلى اليابان من قبل المواطنين في المملكة منذ تخفيف الإجراءات الحدودية في 11 أكتوبر 2022 مثيراً للارتياح ومشجعاً بشكل كبير جداً».«نقدر بشدة العودة السريعة للسياحة والطلب القوي على السفر إلى اليابان من السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع للترحيب بالزوار السعوديين والخليجيين في اليابان على مدار العام. إننا وبهدف تسهيل السفر، ولضمان توفير باقات سفر متنوعة وبجودة عالية، عقدنا أخيراً، فعاليات وندوات تعريفية لوكالات السفر الرائدة في الإمارات وشركاء الصناعة في كل من أبوظبي ودبي، وقد أبدى جميعهم رغبة كبيرة في الترويج لليابان كوجهة سياحية جديدة ومتجددة ووجهة للذواقة».«نأمل أن يختار العديد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي زيارة شمال اليابان خلال احتفالات عيد الفطر القادم لتجربة روعة التواجد في اليابان في فترة تفتح أزهار الكرز في عدد من الأماكن الرائعة. واحدة من أشهر المواقع في اليابان، والمثالية للصور التي أود أن أوصي بها هي قلعة هيروساكي بمقاطعة أوموري، أو مدينة هاكوداته الساحلية الخلابة في مقاطعة هوكايدو، التي تعد مثالية للنزهات الطويلة في شوارعها التاريخية الجميلة والحدائق التي ستكون في أبهى حلة لها في ذلك الوقت من العام»