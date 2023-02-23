حظي الزي القديم للمملكة العربية السعودية، باهتمام زوار جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، المقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في القاعة رقم (10)، بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.

ويأتي استعراض الزي القديم للمملكة في جناح الوزارة ضمن فعالياتها احتفائها بيوم التأسيس الموافق اليوم (22 فبراير 2023)، الذي شهد توزيع عدد من الهدايا على الزوار تخليدًا لذكرى هذه المناسبة الوطنية التي تمثل عمق التاريخ وجذورًا راسخة عبرت عنها أصالة الحاضر وتوارثتها الأجيال لأكثر من ثلاثة عقود مضت.

يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيد لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - رعاها الله - بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.