هنّأ رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب الرئيس المصري في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب رئيس جمهورية مصر العربية عن تمنياته الأخوية للمملكة بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودي المزيد من الرقي والازدهار.