احتفت جامعة الطائف بيوم التأسيس، بتنظيم معرض مصاحب ولوحات فنية وشعرية وعرض مسرحي، في تأكيد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، ووكلاء الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة، وطلبة الجامعة.

وتضمن المعرض عددًا من اللوحات التاريخية التي تضم تفاصيل ومشاهد حية عن تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، ورصدًا تاريخيًا لأبرز أئمة وملوك الدولة السعودية، والمعالم التاريخية والتضاريس الجغرافية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عايشها الآباء والأجداد، وبعضًا من الأعمال الفنية والمنسوجات التراثية ذات الألوان الزاهيه الخاصة بالأزياء الشعبية لمناطق المملكة، والحرف والمشغولات اليدوية.

كما شمل الاحتفاء تقديم عدد من المواد المرئية والمسموعة التي تسلط الضوء على أبرز معالم الدولة السعودية بداية من عهد الإمام محمد بن سعود وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة «المملكة العربية السعودية» وعصرها التنموي البناء، والمراحل التي شهدها العلم السعودي ورمزيته الإسلامية وقت ظهوره قبل أكثر من 280 عامًا وأسمائه الأخرى مثل البيرق واللواء والراية، وما يحتويه من عناصر دلالية وصولًا إلى شكله الحالي، وعرض قصصي عن العلم السعودي وبداياته منذ أمد بعيد.