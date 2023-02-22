رفع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وأكد أن ذكرى يوم التأسيس تستدعي معها قصصًا وملاحمَ تاريخية، سطّرها أئمةُ وملوكُ هذا الوطن، الذين أسسوا لنا وطنًا شامخًا، ركيزته الإيمان بالله، وقوامه العلم والمعرفة ووحدة الكلمة، حتى بات وطننا موطن عز وأمن واستقرار.وأضاف: «إن وزارة الدفاع تستمد من هذه الذكرى القيم والمعاني الراسخة، وتحكي في مسيرتها ونشأتها ومراحل تطورها مسيرة تاريخ الآباء والأجداد، في الذود عن الوطن والدفاع عنه بعزم وإيمان». وتابع: «وبعمق بصيرة قيادتنا، وعزيمة شعبنا، نستكمل تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مسيرة البناء والنمو والازدهار».وبعث الأمير خالد بن سلمان تحية فخر وعز، لمنسوبي القوات المسلحة، والأبطال المرابطين على حدود بلادنا، الذين يقدمون تضحيات جليلة فداءً للوطن ووفاءً له ولقيادته؛ لينعم وطننا بالأمن والاستقرار.