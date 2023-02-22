أكد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود أن ذكرى يوم التأسيس تحلُّ علينا اليوم مناسبة وطنية مجيدة، نستذكر فيها ماضياً عريقاً شهد صموداً ووحدة، وسجّل ملاحم من الكفاح والبناء، ورفعت بيارق التأسيس قبل ثلاثة قرون حلقت فيه مجداً وعزاً، وأظلّت الجزيرة العربية عِلماً وثقافة، وأن يوم التأسيس يعكس أمام أجيالنا الحاضرة العمق التاريخي والإرث الحضاري للدولة السعودية، نستذكر فيه منجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة؛ لتأسيس دولة حضارية وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته.

ويحمل تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في طيّاته معاني عميقة من الترابط والتلاحم بين القيادة والمواطن، وتضحيات تحوي تفاصيلها مراحل تستحق التوقّف والتأمل، بما واجهته من صعوبات في طريق لمّ الشمل وتحقيق الأمن والتنمية والرخاء لأبناء الجزيرة وتوطيد الاستقرار، وأحداث متعاقبة رسمتْ ملامح بارزة لدولة المستقبل، راجياً من الله أن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها، ويديم عليها عزّها، تحت ظل قيادتها الرشيدة -أيدها الله-.