رفع محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة يوم التأسيس.

وقال: نستذكر في هذه المناسبة جذور تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود، مروراً بالدولة السعودية الثانية، ووصولاً لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود باني نهضتها الحديثة ومن بعده أبناؤه الملوك - رحمهم الله - حتى أضحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

وسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والنماء.