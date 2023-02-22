يتزامن يوم التأسيس السعودي لهذا العام مع مهرجان فنون العلا 2023 والذي يقدم عددا من الفعاليات والمعارض الفنية في عدة مواقع مختلفة بالمحافظة، نذكر منها أهم 10 أحداث ثقافية وتراثية في عطلة يوم التأسيس:

واحة العلا التراثية والبلدة القديمة وحي الجديدة



سعياً إلى إشراك المجتمع المحلي في التراث الثقافي، ترحب العلا بالعائلات والزوار من جميع الأعمار في عطلة نهاية الأسبوع لاستكشاف جولة حول واحة العلا التراثية للاسترخاء تحت النخيل والاستمتاع بالخيارات المتنوعة للأطعمة المحلية التقليدية، بما في ذلك القهوة السعودية التي تجدر تجربتها في سوق المزارعين، بالإضافة إلى ذلك، ستمتلئ شوارع البلدة القديمة برائحة البخور الذي يمثل الثقافة السعودية وكرم الضيافة، بينما يستمتع زوار المدينة بألحان موسيقية تمثل الثقافة المحلية، وتضم شوارع حي الجديدة كذلك عروضاً مسرحية تفاعلية تصور مشاهد من القرون الماضية.

معرض «شهرة»: آندي وارهول في العلا



تستضيف قاعة مرايا ملتقى فنيا وثقافيا في العلا بمجموعة فنية متنوعة من أعمال الفنان آندي وارهول، ليسلط المعرض الفني الضوء على أكثر أعماله شهرةً. يُقام هذا المعرض الفريد من نوعه بالتعاون مع متحف آندي وارهول ويتضمن مجموعة مختارة من أهم الأعمال الإبداعية للفنان الأمريكي آندي وارهول.

تحت إشراف باتريك مور القيم على المعرض ومدير متحف آندي وارهول، يستكشف المعرض مفهوم الشهرة من خلال عدسة وحياة وارهول، ابتداءً من طفولته في بيتسبرغ إلى حياته المهنية كفنان مشهور صور بريق هوليوود ومشاهيرها بشكل متميز، حيث يقدم المعرض لوحات وارهول ومطبوعاته لأيقونات الثقافة في حقبة الستينيات، بالإضافة إلى عمله الرائد في النحت التفاعلي «سيلفر كلاودز».

يستمر المعرض حتى 16 مايو 2023 ويمكن للزوار استكشاف المعرض عن طريق التسجيل المجاني من خلال الموقع الإلكتروني experiencealula.com.

سينما الجديدة وأسبوع السينما في العُلا

يحتفل مهرجان فنون العلا بمجال الأفلام ليقدم سينما دائمة في موقع خارجي تحت مسمى «سينما الجديدة» لتعرض مجموعة مختارة من أروع الأفلام الفنية والعربية وأكثر. بينما أُطلق برنامج سينمائي من إنتاج سينما الجديدة، والذي يتميز بالعناوين التي تتعمق في فن الأرض، خصوصا ذات الصلة بالعلا ومشاريعها الفنية المتنوعة بما في ذلك معرض صحراء X العلا ووادي الفن.

في الفترة من 23 فبراير إلى 4 مارس، ستقدم سينما الجديدة أسبوع السينما في العُلا بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث سيتم عرض سلسلة من الأفلام المحلية والعالمية الاستثنائية، بدءًا من حدث السجادة الحمراء وعرض فيلم سطّار للمخرج السعودي عبد الله العراك. ويتضمن الأسبوع أيضًا أيامًا مخصصة للأفلام العربية والعالمية والسعودية القصيرة.