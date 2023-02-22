رفع نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، الذي يأتي لاستذكار ما منّ الله به على هذا الكيان الشامخ من أمن واستقرار وعز وقوة وتمكين.

وقال نائب أمير المنطقة: إن يوم التأسيس، يأتي لتخليد الفصول والملاحم التاريخية التي بنت وشيّدت هذه الدولة الشامخة قبل ثلاثة قرون في الجزيرة العربية، و حتى توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.

وأشار الأمير سعود بن خالد الفيصل إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى يؤكد اهتمام القيادة الكبير بالتاريخ الأصيل لهذه الدولة المباركة التي ترسخ العدل وتستند على القيم الإسلامية السمحة منذ تأسيسها، سائلاً الله جل شأنه، أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.