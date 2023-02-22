رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، الذي يشكل اللبنة الأولى لقيام الدولة السعودية التي شهدت مراحل مفصلية خالدة في ذاكرة الجزيرة العربية.

وقال أمير المدينة: «نعتز كسعوديين بهذه الدولة العظيمة التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثة قرون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة لتؤصّل اعتزازنا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، بكل ما ترمز في مضمونها إلى العمق التاريخي والحضاري الذي تتمتع به المملكة، وما سطرته تضحيات حكّامها في سبيل توحيد هذا الكيان العظيم لنستلهم الدروس من هذه المسيرة التي تقود بلادنا بخطوات ثابتة لأطَوار جديدة من النهضة والتقدم والرقي، في خدمة الأرض والإنسان».

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن «يوم التأسيس» يأتي امتداداً لاهتمام القيادة -أيدهم الله- لما أصّله الآباء والأجداد من قِيَم خلال رحلة تأسيس وتوحيد الدولة السعودية مستندة على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلاً الله عزوجل أن يحفظ هذا الوطن ويديم نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.