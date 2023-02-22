رفع الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس، والذي تحتفل به المملكة اليوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.

وقال الأمير فيصل بن سلطان إن ذكرى «يوم التأسيس» مناسبة وطنية تحتفي بيوم يعني الكثير للسعوديين، فهو ذكرى لملحمة كبرى قادها الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – عبر مسيرة التأسيس الأولى مع رجاله الأوفياء الذين رسموا معالم المسيرة التاريخية بكل ما فيها من بطولات وتضحيات.. ليضع الإمام أول لبنات الدولة التي قامت على أسس راسخة ترتكز على حب الوطن والسعي لتوحيده والذود عنه والعمل على كل ما فيه الخير والرخاء للبلاد والعباد، لتبدأ قصة البناء والتنمية منذ ثلاثة قرون.

وأضاف أن مسيرة التأسيس اتسمت بالعمل المخلص وحب الشعب لقيادته والوقوف معها بكل الظروف خصوصا خلال الصعوبات التي واجهت مرحلة التأسيس بدءاً من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى الدولة السعودية الثالثة التي أرسي دعائمها الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ليعم الأمن والاستقرار وتتوحد البلاد وتبدأ مرحلة النهضة والتنمية والرخاء على امتداد الوطن.

وقال، نحتفل بذكرى التأسيس وبلادنا تعيش نقلة تنموية تاريخية عبر رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفي الوقت الذي تحقق به المملكة المنجزات تلو المنجزات.

فعلى مستوى الاقتصاد تأتي المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادا بالعالم، وحقق اقتصادها نموا متواصلا واستمرت ببناء المشاريع الكبرى رغم الظروف التي يعانيها العالم وهي ضابط سوق أهم سلعة بالعالم وهي النفط.

وفي السياسة أثبتت المملكة أنها من أهم دعائم الاستقرار بالعالم وتبذل جهودا كبيرة ومقدرة من دول العالم ولا تغيب عن الذاكرة القمم العالمية التي استضافتها المملكة، وتصدر المملكة الكثير من المحافل الدولية المتخصصة بالتقنية والصحة، إضافة إلى بلادنا بقيت على امتداد تاريخها يد حانية باذلة لكل خير لكل محتاج لتتصدر دول العالم بقائمة العمل الخيري والإنساني، وها نحن نشاهد قوافل المساعدات السعودية تجوب الديار المنكوبة في مشارق الأرض ومغاربها لتخفف عن المكلومين دون أي تفريق.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.