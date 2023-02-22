شارك موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» السعوديين في الاحتفال بمناسبة يوم التأسيس، من خلال تغيير شكل الإعجاب من القلب إلى شعار التأسيس لمن هم داخل السعودية.

ويظهر شعار التأسيس لحظة الضغط على اللايك ثم يتحول فورا إلى قلب عن الإعجاب بأي تغريدة في موقع تويتر.

يذكر أن السعودية تحتفي اليوم الأربعاء 2 شعبان 1444 الموافق 22 فبراير 2023 بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي ستقام تحت شعار «يوم بدينا» معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.