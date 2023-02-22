أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقاطع لانتشار آفة الجراد الصحراوي في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية خلال الساعات الـ24 الماضية لا صحة له، مؤكداً أنه لا يوجد أي تهديد محتمل للجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي الحالي.

وأكد مركز «وقاء» أن هذه المقاطع المتداولة في الفترة الحالية إنما هي لحالات سابقة أثناء فورة الجراد الصحراوي في عام 2019م.

كما بين المركز أن وضع الجراد الصحراوي بالسعودية في مستوى الهدوء، ولم تثبت التقارير الميدانية وجود أي إصابات بالآفة تستدعي المكافحة، وأنه يعمل حالياً من خلال فرقه الميدانية على الرصد والاستكشاف لتعزيز أعماله في مجال الوقاية.