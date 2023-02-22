فاز رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» الزميل جميل الذيابي، بجائزة النسخة الثانية للمنتدى السعودي للإعلام في الصحافة المطبوعة والإلكترونية، عن فئة «الحوار الصحفي»، فيما نال رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» خالد المالك جائزة «الشخصية الإعلامية».وأعلن المنتدى السعودي للإعلام الذي أقيم في الرياض على مدى يومين، الفائزين في نسخته الثانية. وفازت بجائزة «المقال» الكاتبة تغريد الطاسان، وفي فئة «التقرير الإخباري» فازت يمن لقمان من صحيفة «الوطن»، فيما نالت «مجلة الحرس الوطني» جائزة «التحقيق الصحفي»، وفاز بفئة «الحوار الإذاعي» خالد عبدالعزيز من إذاعة «روتانا fm»، وفئة «الحوار المرئي» خالد مدخلي من قناة «العربية»، أما فئة «الإنتاج العلمي - الرسالة العلمية» ففازت بها شهد هرموش، ونال جائزة فئة «الإنتاج العلمي - الكتب والبحوث» أحمد العرفج، وفاز بجائزة «المحتوى - تويتر» محمد الرطيان.وتهدف جائزة المنتدى السعودي للإعلام إلى تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية في المملكة، وتحفيز التنافس والإبداع المهني، وتكريم المبدعين.وكرّم وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ورئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي، رعاة المنتدى وشركاءه.ويسعى المنتدى إلى أن يكون مناسبة دورية تجمع قيادات الإعلام والفكر والثقافة والخبراء والمهنيين في منصة واحدة؛ لتبادل الأفكار والرؤى، وإجراء حوارات مثمرة، والتعرّف على مستجدات القطاع، وتسليط الضوء على موضوعات الإعلام المعاصر، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، مع تعاظم دور وسائل الاتصال؛ للإسهام في مواجهة التحديات، وطرح الحلول التي تؤثر على مستقبل الإعلام.