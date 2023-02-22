تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى التأسيس بعثها عدد من من رؤساء الدول الخليجية والعربية.وهنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بهذه المناسبة، مشيداً بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.كما أشاد ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالمسيرة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة.وأعرب ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن سعادته بهذه المناسبة، مشيداً بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة.وهنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يعود بالخير والنفع على الجميع.وبعث ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، معرباً عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.وهنأ سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأعرب في برقية بعثها عن تمنياته الصادقة بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لخادم الحرمين الشريفين.وقدم رئيس جمهورية طاجيكستان الرئيس إمام علي رحمان، تهنئته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى التأسيس، مشيداً بما حققته المملكة منذ تأسيسها من إنجازات مشهودة في الميادين كافة مما جعلها تتبوأ اليوم مكانة رفيعة على الساحة الدولية.وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المملكة التي تعد شريكاً مهماً وصديقاً معتمداً لدى طاجيكستان.