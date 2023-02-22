رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة stc صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأوضح أن الاحتفاء بيوم التأسيس يأتي تأكيداً على أهمية التاريخ في تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي ‏وربط الجيل المعاصر بتاريخ وطنه ودولته‏ ‏المباركة والحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، فهي مهبط الوحي وأرض الحضارات، التي جعلت خدمة الحرمين الشريفين في أول اهتماماتها منذ التأسيس وحتى العهد الميمون بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، حيث عهد النهضة التنموية الشاملة ورحلة الإنجازات في ظل الرؤية الطموحة التي رسمت ملامح المستقبل المشرق للمملكة.وأكد «إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، تخليد لتاريخِ المملكة العريق، واعتزاز بحاضرها المزدهر والمليء بالنجاحات والإنجازات المتمثلة في المشاريع العملاقة والقفزات الهائلة التي تحققت في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة منذ إطلاق رؤيتها العظيمة -رؤية السعودية 2030- وحتى اليوم، كما أن ما تنعم به المملكة من رخاء واستقرار هو حصاد لثلاثة قرون من العمل والتلاحم والتضحيات التي بذلت في سبيل نماء هذا الوطن العظيم والحفاظ على مكتسباته».وقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، الشكر للقيادة الحكيمة لما يشهده قطاع الاتصالات والتقنية من دعم وتمكين انعكس على تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار وأكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، وصولاً إلى تسجيل مراكز متقدمة عالمياً.