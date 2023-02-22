رفع المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولمقام ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأكد المهندس أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- يأتي تأكيداً على العمق التاريخي للمملكة وأصالة وتنوع موروثها الثقافي والحضاري، وهو تتويج للجهود العظيمة التي بذلت منذ ذلك الزمن وحتى وقتنا الحاضر.وأضاف: إن قيم التلاحم والتضحية في مسيرة بلادنا ترجمتها النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها أرض المملكة في كافة المجالات، والقفزات الهائلة التي أحدثتها رؤية السعودية 2030 والتي جاءت لتعظم الاستفادة من مكامن قوة المملكة، وميزها التنافسية في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة، حتى باتت اليوم ولله الحمد مثالاً للتقدم والازدهار والرخاء. ففي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وضمن مسيرة التحول الرقمي للسوق التقني السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، حققت المملكة تقدمًا مهمًا في المؤشرات الدولية، حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، فيما أصبحت مدينة الرياض ثالث أذكى مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين والثلاثين على مستوى العالم وفق مؤشر IMD للمدن الذكية، كما حققت المملكة المركز الثالث عالميًا في المهارات الرقمية حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، هذا ويستمر العمل وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 على رفع مستوى تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها في تعزيز الإنتاجية والكفاءة لتساهم في خلق اقتصاد رقمي متطور ومستدام.واختتم المهندس عليان الوتيد حديثه قائلاً: «نحن فخورون بالإنجازات التي ساهمت بها مجموعة stc لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، مما يتوج المسيرة المستمرة لتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل دعم القيادة الحكيمة، وسنواصل في stc التزامنا بأن نكون رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، وممكناً رئيساً للتحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، متطلعين إلى مستقبل مشرق لقطاع الاتصالات والتقنية».