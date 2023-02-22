منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وهي تمر برحلة ملهمة من النمو، إذ انطلقت مسيرة هذه البلاد من الدرعية تحت قيادة أضحت مصدر فخر واعتزاز لكل العرب والمسلمين، ولتصبح الدرعية عاصمة لدولة مترامية الأطراف، ومصدر جذب اقتصادي واجتماعي وفكري وثقافي. وكان لتأسيس الدولة السعودية واستقرارها دور في تطور قطاعات الدولة التي تعد الاتصالات إحدى أهم أدواتها في ذلك العصر، فقد كانت وسيلة إخبار المجتمع بانتصارات الدولة وتوحيد أطرافها، واستعمل الأهالي وسيلة الرسائل في إرسال مبايعاتهم لحكام الدولة السعودية الذين كانوا يحرصون على تلمس احتياجات الناس وتلبية متطلباتهم عبر إرسال المراسيل على ظهور الخيول والجمال.ومع التطور الذي حدث بعد التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، ظهرت وسائل تقنية تسهل ربط مناطق المملكة، فصدرت أوامره بإنشاء مديرية البرق والبريد، واستمر الاهتمام والدعم بهذا القطاع من قبل ملوك المملكة -رحمهم الله- وأُنشئت وزارة المواصلات وصدر الأمر الملكي الخاص بتأسيس شركة للاتصالات السعودية، وما بين هذه الأعوام شهدت المملكة تطوراً كبيراً في قطاع الاتصالات وصل إلى مراحل متقدمة من التقنية والموثوقية.قدمت مجموعة stc منذ تأسيسها خدماتها كمزود لخدمات الاتصالات في المملكة. ومع التحول الذي تمر به المملكة في شتى المجالات أطلقت المجموعة استراتيجيتها الشاملة التي استهدفت من خلالها تنويع فرصها الاستثمارية في أحدث القطاعات الرقمية. وعملت stc على تقديم خدمات رقمية متطورة في مختلف المجالات الحيوية لتساهم في تحقيق الريادة الرقمية للمملكة.خطة توسيع المنظومة الرقميةتقدم مجموعة stc خدماتها داخل المملكة وخارجها في البحرين والكويت لدعم وتمكين التحول الرقمي، وانطلاقاً من خطتها الرامية إلى التطوير أطلقت عدداً من الشركات التابعة في قطاعات رقمية متطورة، وأعلنت عن شركة Center3 المالك لكافة أصول البنية التحتية الرقمية للمجموعة من كابلات ومراكز بيانات والتي تسعى لتقديم خدمات ربط البيانات بين قارات العالم. كما أسست الشركة السعودية للحوسبة السحابية بالشراكة مع شركة علي بابا العملاق الصيني لتقديم خدمات الحوسبة وكذلك شركة سلوشنز التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية. بالإضافة الى شركة سرار لتقديم خدمات وحلول الأمن السيبراني وشركة قنوات الذراع البيعي والتوزيعي لمجموعة stc وشركة أبراج الاتصالات «توال» وشركة «specialized by stc» الذراع التنفيذي للاتصالات الحرجة لمجموعة stc، وشركة عقالات الذراع الاستثماري العقاري، وشركة انتغرال الرائدة في الترفيه الرقمي.وخلال عام واحد فقط، واصلت مجموعة stc إنجازاتها وأطلقت العديد من المشاريع والشركات الجديدة كان آخرها، ما تم الإعلان عنه في مؤتمر LEAP23 وهو إطلاق صندوق stc المؤسسي الاستثماري الذي يستهدف الاستثمار في المشاريع الناشئة بالمراحل الأولية لعدد من المجالات التقنية منها، التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية وإنترنت الأشياء والبلوكشين ومجالات أخرى واعدة. بالإضافة إلى تمكين القطاعات المختلفة بالحلول الرقمية كتقنية «الهولو دكتور» لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، وتقنيات الاتصال الفضائي التي تمكن القطاعات رقمياً كالقطاع الأمني على الحدود وقطاع النفط والغاز والتعدين وتقنيات الـ«ميتا فيرس». كما قامت مجموعة stc بالشراكة مع مجموعة من الشركات العالمية لدعم التحول الرقمي في المملكة، وكان لشركة هواوي واريكسون وسامسونج الحصة بهذه الشركات، فضلاً عن شركة تلفونيكا وموتوريلا وايرباص وقو للاتصالات وسكاي فايف لخدمات الانترنت الجوي واوراكل لتحديث تقنيات قاعدة البيانات وشركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية وشركة Blacknut لترويج حلول الألعاب السحابيّة للأفراد والشركات.تمكين القطاعات الحيوية ورسم آفاق جديدةتسعى اليوم stc كممكن رقمي رائد إلى المساهمة في عملية التحول الرقمي في المملكة من خلال مواءمة استراتيجيتها الطموحة (تجرأ 2.0) مع رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تمكين القطاعات رقمياً وتجهيز بنية تحتية رقمية قوية وخدمات رقمية متطورة، إضافة إلى الاستثمار المكثف في مختلف التقنيات مثل: الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة وغيرها.وتواصل المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع والنمو من خلال نموذج التشغيل الجديد الذي يساهم في أخذ مستوى الأعمال أبعد، والنمو إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع مكانتها ودورها الوطني، لتحقيق رؤيتها للريادة في المجال الرقمي والاتصالات، بالإضافة الى تمكين المجتمع والاقتصاد، ما يرسخ مكانة stc كمجموعة وطنية رائدة وممكن رقمي إقليمي، وعلى المستوى العالمي بشعارها «لنكون الرواد عالمياً».المساهمة الاجتماعية والتنمية المستدامةضمن مبادرات المجموعة الرامية إلى تعزيز المعرفة الرقمية مجتمعياً، كانت stc أطلقت «الحافلة الذكية» لتمكين كبار السن من المهارات الرقمية، بالتعاون مع شركة هواوي، وذلك بهدف تعزيز المعرفة الرقمية في المملكة لكافة فئات المجتمع، وتحقيق أهداف الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للمجموعة. ويساند المشروع، الذي يمتد على مدار 3 سنوات، كبار السن للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب عدداً من محافظات المملكة. وشملت المرحلة الأولى من رحلة الحافلة محافظات وقرى القويعية، والدوادمي، وعصماء، وشقراء، روضة سدير، والخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل استهدفت خلالها الوصول إلى أكثر من ألف مستفيد من كبار السن لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي.وفي ظل التوجه العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو تطوير المدن الذكية، سخرت مجموعة stc منظومتها الرقمية في تطوير وبناء المدن الذكية. وضمن جهود stc تدعم المجموعة توطين الصناعة، وتساهم في تحقيق أهداف الرؤية ، حيث هيأت الكثير من فرص التوطين لعدد من المنتجات والأجهزة لإبرازها للمصنعين المحليين والمستثمرين لتوطين صناعتها. فأطلقت يوم الشركاء السنوي وجائزة روافد، واستهدفت مشاريع ومشتريات stc لتضمين المحتوى المحلي، ونشرت المعرفة وقامت بتدريب إلكتروني لموظفي الشركة ومورديها.كما تواصل المجموعة دورها بدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات عبر برنامجها InspireU. ويقدم البرنامج منحاً مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، بالإضافة الى التوجيه والإرشاد والدعم اللوجيستي والبنية التحتية ومساحات مكتبية لرواد الأعمال.جوائز محلية وعالميةتأكيداً على قوة المجموعة، صنف تقرير براند فايننس العالمي مجموعة stc كأعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط لثلاث سنوات متتالية، وذلك بعد مضاعفة قيمتها من 6.6 مليار دولار في عام 2018 حتى بلغت 12.3 مليار دولار في عام 2022.كما فازت مجموعة stc بجائزة «مسار بيئة العمل» تقديراً لدورها في تحقيق أعلى نسب التوطين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث حصلت المجموعة على جائزة العمل بنسختها الثانية في مسار التوطين للمنشآت الكبيرة والعملاقة.بالإضافة إلى ذلك، فازت المجموعة بمزاد الطيف الترددي في النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية الذي يتيح توفير خدمات الاتصالات على الطائرات وتوفير خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية. بتقنيات المستقبل.. رايحين أبعدوتسعى مجموعة stc نحو تطوير التقنيات لتلبية مطالب الأسواق التي تعمل بها واحتياجات المستهلك، والحفاظ على مركز مميز في السوق المحلية والعالمية، والتوسع في نشاط الشركات التجارية الصناعية القائم على التقدم التقني لتحقيق أكبر ربح ممكن، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية، والمساهمة في ابتكار التقنيات الحديثة وتشجيع تبادل المعرفة مع رواد التقنية رغبة في التفوق الاقتصادي.كما تعمل المجموعة في المستقبل القريب والبعيد على تحسين التواصل لاتخاذ قرارات تجارية أفضل وتمكين الشركات من نقل البيانات بسهولة دون أي انقطاع، حيث تعمل تقنيات وحلول stc على تعزيز حركة بيانات المعلومات. بالإضافة الى توفير حلول تقنية لمعالجة دقيقة وسريعة للبيانات والمعلومات لكلٍّ من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والأفراد، وأصحاب الأعمال.