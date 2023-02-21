إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أودعت المملكة مليار دولار وديعة في حساب البنك المركزي اليمني.

ويأتي دعم المملكة امتداداً لحرصها المتواصل على مساندة الأشقاء في اليمن تنموياً واقتصادياً، وتأكيداً على وقوفها الدائم في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.

وتُسهم الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لليمن الذي يهدف لوضع خارطة طريق واضحة ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن الوديعة السعودية تمثل دفعه قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة، وستخفف من وطأة الأزمة الإنسانية.

وأضاف العليمي «على مدى سنوات الحرب الظالمة التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تؤكد المملكة العربية السعودية مسؤوليتها تجاه اليمن ودعم اقتصاده والتخفيف من معاناة شعبه».