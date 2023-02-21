تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم (الثلاثاء)، حفل تخريج 279 فرداً من مجندات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي بمعهد الجوازات.

ونقل الفريق اليحيى تهنئة وزير الداخلية للخريجات، مؤكداً أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن، حيث تلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الأمني، وقدمن عرضاً عسكرياً، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية.