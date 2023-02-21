أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الفصلي بشأن توقعات الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الربيع لهذا العام، ويشمل توقعات هطول الأمطار ودرجات الحرارة السطحية.

وتوقع المركز هطول أمطار ربيعية أعلى من معدلاتها على معظم مناطق المملكة، فيما ترتفع نسبة الاحتمالية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، حائل والقصيم.

وتشير التوقعات المناخية لشهر مارس إلى هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة وتزداد الاحتمالية في الشهر ذاته على مناطق الرياض، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الباحة، عسير وجازان.

كما تشير التوقعات المناخية إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الربيع المقبل عن معدلها الطبيعي على جميع مناطق المملكة حيث تصل إلى درجة واحدة على مناطق الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية ونجران. بينما تزيد عن معدلها الطبيعي بنصف درجة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

ودعا المركز إلى متابعة قنواته الإعلامية وموقعه الرسمي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التوقعات الخاصة بفصل الربيع.