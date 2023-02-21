باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رجب 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2194) جولة رقابية، والتحقيق مع (241) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، التعليم) ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإيقاف (159) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).



وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.



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