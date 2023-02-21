شاركت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في «مشاة البحرية» ووحدات الأمن البحرية الخاصة في التمرين البحري المختلط «أمان 23»، في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، بمشاركة 50 دولة شقيقة وصديقة.وأشار، مدير التمرين المقدم الركن البحري محمد فرحان آل جعيد، إلى أن التمرين البحري المختلط «أمان 23» حقق الأهداف المخطط لها، مبيناً أن المشاركين نفذوا عمليات خاصة بمكافحة القرصنة والإنزال البحري، والتعامل مع الألغام في المياه الإقليمية، والعبوات المبتكرة.وقال: إن التمرين نُفذ بالتزامن مع تمريني «أفعى الساحل 5» و«درع الساحل 5»؛ ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير وتوسيع العمل المشترك والكفاءة القتالية، وممارسة المشاركين التكتيكات وتقنيات الطرف الآخر.