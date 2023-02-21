أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، توجه الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية للدور السكنية في المدينة المنورة من خلال إعادة وتأهيل وتشغيل 9,000 غرفة فندقية لقطاع الضيافة وتجهيزها قبل رمضان المبارك.جاء ذلك، خلال لقائه مساء أمس،⁩ برجال الأعمال ومشغلي قطاع الضيافة في ⁧‫المدينة المنورة⁩، للاطلاع على جاهزية فنادق المدينة لاستقبال الزوار والمعتمرين في موسم رمضان. وناقش الخطيب مع رجال الأعمال وملاك قطاع الفندقة أولويات الموازنة بين رفع جودة قطاع الضيافة وتمكين القطاع الخاص، من خلال وضوح التشريعات والحلول التمويلية.